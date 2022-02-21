Здания двух школ в Донецке получили повреждения в результате обстрела, сообщает 21 февраля глава городской администрации Алексей Кулемзин в своём Telegram-канале

«ВСУ продолжают массированные обстрелы города. В числе прочих объектов серьезно пострадали здания школы №105 в Петровском районе и школы №56 в Киевском районе», — указал Кулемзин.

Сообщение проиллюстрировано фотографиями пострадавших учебных заведений. Донбасс под обстрелами! Началась массовая эвакуация населения в Россию

В течение последних дней на линии в Донбассе произошло резкое обострение обстановки. Украинская артиллерия регулярно обстреливает территории Донецкой и Луганской народных республик. Киев также обвиняет республики Донбасса в обстрелах подконтрольной ему территории.

ДНР и ЛНР начали эвакуацию гражданского населения и объявили мобилизацию.