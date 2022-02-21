Украинская диверсионная группа проникла в ДНР и осуществила диверсию на складе ракетно-артиллерийского вооружения Народной милиции, пути сообщения перекрыты, идёт бой, сообщает 21 февраля Донецкое агентство новостей

«Ориентировочно в 08:10 в Новоазовском районе ДНР осуществлен прорыв диверсионной группы противника… В результате прорыва подорван склад ракетно-артиллерийского вооружения Управления Народной Милиции ДНР», — говорится в сообщении.

Сообщается, что боевики группы приблизились к российской границе и были перехвачены Народной милицией, в настоящий момент идёт бой, дороги перекрыты.

Байден отдал приказ Зеленскому наступать на Донбасс – эксперт © REUTERS, Kevin Lamarque

Ситуация в Донбассе резко обострилась на прошлой неделе. В ДНР и ЛНР обвиняют Украину в усиленных обстрелах территории народных республик. По данным разведки ополченцев, украинская армия может в ближайшее время начать крупномасштабное наступление в Донбассе.