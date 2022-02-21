«Ориентировочно в 08:10 в Новоазовском районе ДНР осуществлен прорыв диверсионной группы противника… В результате прорыва подорван склад ракетно-артиллерийского вооружения Управления Народной Милиции ДНР», — говорится в сообщении.
Сообщается, что боевики группы приблизились к российской границе и были перехвачены Народной милицией, в настоящий момент идёт бой, дороги перекрыты.
Ранее в этот же день в ДНР сообщили, что в Донецке в результате самоподрыва погиб украинский диверсант, который планировал установить взрывчатку недалеко от главного железнодорожного вокзала города.
Ситуация в Донбассе резко обострилась на прошлой неделе. В ДНР и ЛНР обвиняют Украину в усиленных обстрелах территории народных республик. По данным разведки ополченцев, украинская армия может в ближайшее время начать крупномасштабное наступление в Донбассе.