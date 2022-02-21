Министерство иностранных дел (МИД) Канады призвало граждан страны избегать необязательных поездок в Белоруссию из-за риска вооруженного конфликта с Украиной. Об этом 20 февраля сообщили на сайте канадского правительства

Белоруссия ответила на оскорбительную выходку мэра Днепра © Facebook/Borys Filatov

МИД отметил, что возможности посольства Канады в Польше «крайне ограничены». Канадские власти рекомендовали своим граждан рассмотреть возможность покинуть Белоруссию.

Для района на границе с Украиной действует рекомендация «избегать любых поездок». В частности, речь идет о территории в 50 километров от границы с Украиной — в Гомельской и Брестской областях.

Западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы опасными действиями России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об «агрессии РФ» используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.