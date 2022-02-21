Украинский диверсант погиб в результате самоподрыва при попытке установить взрывчатку возле главного железнодорожного вокзала в Донецке. Об этом 21 февраля рассказал заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин, слова которого приводит Донецкое агентство новостей

Ситуация в Донбассе резко обострилась на прошлой неделе. В ДНР и ЛНР обвиняют Украину в усиленных обстрелах территории народных республик. По данным разведки ополченцев, украинская армия может в ближайшее время начать крупномасштабное наступление в Донбассе. Обострение в Донбассе: ополчение несет потери © РИА Новости, Геннадий Дубовой / Перейти в фотобанк

«По оперативной информации МГБ ДНР, стало известно, что около 4:45 21 февраля у входа на рынок в районе железнодорожного вокзала произошел самоподрыв украинского диверсанта при попытке установки им взрывного устройства. Рядом с останками террориста обнаружена сумка со вторым взрывным устройством», — сказал Басурин.

Это не первый теракт, который происходит в ДНР и ЛНР за последние дни. В пятницу, 18 февраля возле здания правительства ДНР в Донецке был взорван автомобиль УАЗ, он был закреплен за заместителем начальника Народной милиции Денисом Синенковым. В результате происшествия он не пострадал. В ДНР заявили, что взрыв был организован украинскими диверсантами.