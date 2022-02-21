«Я ожидаю более точной и достоверной информации от своего правительства», «Пожалуйста, объясните ситуацию более подробно», «Я не знал, что Госдепартамент опирается на источники СМИ… Это смешно», — написали пользователи.
Накануне посольство США в РФ заявило в предупреждении своим гражданам о возможных «нападениях на торговые центры, метро и ж/д станции» в Москве, Петербурге и зонах на границе с Украиной, посоветовав подумать о плане по выезду из России. При этом не сообщалось, доводили ли эту информацию до официальных представителей РФ по официальным каналам, в том числе предусмотренным в рамках сотрудничества по борьбе с терроризмом. Официальный представитель МИД Мария Захарова поинтересовалась, передавал ли Вашингтон данные о «возможных нападениях» российским коллегам по партнерским каналам.
Important security alert from the U.S. Mission to Russia 👇https://t.co/wqhOvy35yH— Jason P. Rebholz (@USEmbRuPress) February 20, 2022