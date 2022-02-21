Американские граждане отреагировали на срочное предупреждение посольства США в Москве о возможных терактах в России. Под постом пресс-секретаря дипмиссии Джейсона Ребхольца в Twitter от 20 февраля потребовали от своего правительства надежных источников, на основе которых сделаны выводы об «угрозе»

Посольство США предупредило о возможных терактах в РФ © РИА Новости, Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Накануне посольство США в РФ заявило в предупреждении своим гражданам о возможных «нападениях на торговые центры, метро и ж/д станции» в Москве, Петербурге и зонах на границе с Украиной, посоветовав подумать о плане по выезду из России. При этом не сообщалось, доводили ли эту информацию до официальных представителей РФ по официальным каналам, в том числе предусмотренным в рамках сотрудничества по борьбе с терроризмом. Официальный представитель МИД Мария Захарова поинтересовалась, передавал ли Вашингтон данные о «возможных нападениях» российским коллегам по партнерским каналам.