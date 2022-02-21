В результате действий украинских военных в ДНР погибли военнослужащий Народной милиции республики и мирный житель, сообщает 21 февраля Telegram-канал Народной милиции

Один военнослужащий Народной милиции ДНР погиб, один тяжело ранен и двое контужены в районе Коминтерново в результате применения ВСУ 122-мм ствольной артиллерии и 120-мм миномётов, говорится в сообщении. Путин заявил об обострении ситуации в Донбассе © РИА Новости, Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Утверждается, что донбасские ополченцы открыли ответный огонь из незапрещенных Минскими соглашениями вооружений, подавив огневые точки противника.

Кроме того, в Петровском районе Донецка на западе города, на остановке общественного транспорта в результате обстрела погиб мирный житель.

«В результате обстрела из 120-м миномётов с позиций 54-й механизированной бригады пос. шахты "Трудовская" на остановке общественного транспорта погиб мирный житель — шахтер, ехавший на шахту на утреннюю смену. Всего противником было выпущено 2 мины калибра 120 мм», — говорится в сообщении.

В течение последних дней на линии соприкосновения сторон произошло резкое обострение обстановки. Украинская артиллерия регулярно обстреливает территории Донецкой и Луганской народных республик.

Киев также обвиняет республики Донбасса в обстрелах подконтрольной ему территории. ДНР и ЛНР начали эвакуацию гражданского населения и объявили мобилизацию.