По состоянию на утро 21 февраля в Россию прибыло около 61 тыс. жителей ДНР и ЛНР. Такие данные обнародовал врио главы МЧС РФ Александр Чуприян, слова которого приводит РИА Новости

Особенности Донбасского кризиса © РИА Новости, Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

«Количество людей, прибывших из двух соседних областей Украины, увеличилось до 61 тысячи», — сообщил Чуприян.

Согласно плану эвакуации, беженцев принимают в Ростовской области. Далее часть из них отправляется в другие российские регионы. За прошедшие сутки девять пассажирских составов с жителями Донбасса из Ростовской области были отправлены на размещение в разные регионы РФ.

Согласно указу президента России Владимира Путина, беженцам из ДНР и ЛНР полагается единовременная выплата в размере 10 тыс. рублей. К настоящему моменту в Ростовской области ее получили около 1 тыс. граждан.