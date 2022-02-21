В пятницу, 18 февраля в ДНР и ЛНР была объявлена эвакуация мирного населения, в первую очередь, детей, женщин и пожилых людей. Такое решение было принято из-за резкого обострения ситуации в регионе и риска начала полномасштабного наступления со стороны украинской армии.
«Количество людей, прибывших из двух соседних областей Украины, увеличилось до 61 тысячи», — сообщил Чуприян.
Согласно плану эвакуации, беженцев принимают в Ростовской области. Далее часть из них отправляется в другие российские регионы. За прошедшие сутки девять пассажирских составов с жителями Донбасса из Ростовской области были отправлены на размещение в разные регионы РФ.
Согласно указу президента России Владимира Путина, беженцам из ДНР и ЛНР полагается единовременная выплата в размере 10 тыс. рублей. К настоящему моменту в Ростовской области ее получили около 1 тыс. граждан.