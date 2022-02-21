Американский телеканал CBS поставил в глупое положение президента США Джо Байдена, объявив о якобы полученном российскими войсками приказе «наступать» на Украину. Об этом сообщило 20 февраля РИА Новости со ссылкой на источник в Военной академии Генштаба Вооруженных сил России

«Накалили до предела»: Леонков объяснил, зачем США «российское вторжение» © РИА Новости, Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанк Джо Байдена в глупое положение. Байден в начале прошлой недели утверждал, что российские войска должны вторгнуться на Украину 16 февраля, в среду. Утверждал, что разведка точно подтвердила: все для этого готово. Теперь "американская разведка" установила, что почти через неделю после 16 февраля, даты "вторжения", российские командиры якобы занялись "планированием своих действий"», — сказал собеседник агентства.

Источник предположил, что «вероятно, в Пентагоне именно так и организовано оперативное планирование».

«Сначала командиры направляют свои войска в бой. А спустя несколько дней они же "приступают к планированию своих действий". И пример поспешного бегства американских войск из Афганистана дает все основания думать, что так оно и есть», — добавил он.

По его словам, в российских вооруженных силах все организовано совершенно по-другому.

«Поэтому кроме горькой усмешки эта глупость американских СМИ ничего не вызывает», — заключил представитель академии Генштаба.

Заявления о том, что Россия якобы готовит провокации на Украине, продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений.

Накануне корреспондент CBS News Дэвид Мартин заявил, что у США якобы есть разведывательные данные о том, что российское командование получило приказ начать «вторжение» на Украину. По его словам, командирам на местах поставлена задача разработать конкретные маневры в своих секторах поля боя. Позднее посол России в США Анатолий Антонов в очередной раз заявил, что у Москвы нет никаких планов атаковать Украину.