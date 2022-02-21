Как заявил агентству координатор интеграционного комитета «Россия — Донбасс» Андрей Козенко, он считает своим долгом помощь Донбассу и защиту его права на самоопределение.

«Передовая группа добровольцев из Крыма уже в Донбассе. Донбасс продолжает находиться на передовой, подвергаясь жестокой вооруженной агрессии со стороны украинских боевиков. В последние дни ситуация накалилась до предела», — заявил  Козенко.

Конец тишины. В Донбассе началось резкое военное обострение
Конец тишины. В Донбассе началось резкое военное обострение
© AP, Andriy Dubchak,file
В течение последних дней на линии соприкосновения сторон произошло резкое обострение обстановки.

Украинская артиллерия регулярно обстреливает территории Донецкой и Луганской народных республик.

Киев также обвиняет республики Донбасса в обстрелах подконтрольной ему территории.

ДНР и ЛНР начали эвакуацию гражданского населения и объявили мобилизацию.