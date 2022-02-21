Глава министерства иностранных дел (МИД) Украины Дмитрий Кулеба 20 февраля согласился с утверждением, что отказ Украины от ядерного оружия был ошибкой, передает американский телеканал CBS

Военный эксперт объяснил, что будет, если Украина все же вернет себе ядерное оружие © РИА Новости, Владимир Трефилов

«Да», — кратко ответил Кулеба.

При этом он отметил, что США «частично» обязаны Украине.

«Учитывая тот факт, что мы отказались от нашего ядерного арсенала, а гарантии безопасности, которые нам были даны, не сработали, я думаю, что некоторые страны должны чувствовать ответственность за это. И усердно работать над поиском правильной и эффективной гарантии безопасности для Украины», — добавил глава МИД Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский 19 февраля на Мюнхенской конференции по безопасности угрожал, что Будапештский меморандум 1994 года будет признан Киевом недействительным, если Украина не получит гарантии безопасности.

По Будапештскому меморандуму, подписанному 5 декабря 1994 года лидерами Украины, России, Великобритании и США, Украина ликвидировала ядерный арсенал, а Россия, США и Великобритания гарантировали Киеву безопасность.