«Большинство украинцев хотят, чтобы Украина стала членом НАТО. Единственный сигнал, который мы посылаем миру, заключается в том, что если Украина преуспеет, а Россия отступит, это будет намного безопаснее для всего демократического мира», — сказал Кулеба.
Он отметил, что Украина не намерена «отказываться от амбиций» по вступлению в НАТО. По словам главы МИД Украины, ряд стран посылали сигналы о необходимости занять менее жесткую линию по этому вопросу.
«Такое сообщение приходило от нескольких европейских членов НАТО», — отметил Кулеба.
Он добавил, что США не призывали Украину отказаться от идеи вступления в альянс.
Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, сказал, что вступление Украины в НАТО не стоит в повестке и не случится в обозримом будущем.