Украина стремится стать членом НАТО, несмотря на сигналы со стороны ряда стран альянса. Об этом 20 февраля заявил глава министерства иностранных дел (МИД) Украины Дмитрий Кулеба в интервью американскому телеканалу CBS

Канцлер ФРГ: Принятия Украины в НАТО нет на повестке дня © РИА Новости, Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

Он отметил, что Украина не намерена «отказываться от амбиций» по вступлению в НАТО. По словам главы МИД Украины, ряд стран посылали сигналы о необходимости занять менее жесткую линию по этому вопросу.

«Такое сообщение приходило от нескольких европейских членов НАТО», — отметил Кулеба.

Он добавил, что США не призывали Украину отказаться от идеи вступления в альянс.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, сказал, что вступление Украины в НАТО не стоит в повестке и не случится в обозримом будущем.