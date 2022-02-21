Канцлер ФРГ: Принятия Украины в НАТО нет на повестке дня
Канцлер ФРГ: Принятия Украины в НАТО нет на повестке дня
© РИА Новости, Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк
«Большинство украинцев хотят, чтобы Украина стала членом НАТО. Единственный сигнал, который мы посылаем миру, заключается в том, что если Украина преуспеет, а Россия отступит, это будет намного безопаснее для всего демократического мира», — сказал Кулеба.

Он отметил, что Украина не намерена «отказываться от амбиций» по вступлению в НАТО. По словам главы МИД Украины, ряд стран посылали сигналы о необходимости занять менее жесткую линию по этому вопросу.

«Такое сообщение приходило от нескольких европейских членов НАТО», — отметил Кулеба.

Он добавил, что США не призывали Украину отказаться от идеи вступления в альянс.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, сказал, что вступление Украины в НАТО не стоит в повестке и не случится в обозримом будущем.

 