Президент США Джо Байден согласен встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом 20 февраля сообщил Белый дом

Путин и Байден приняли предложение французского коллеги о проведении саммита © РИА Новости, Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк Джен Псаки.

Она отметила, что такая встреча рассматривается в продолжение намеченных на 24 февраля контактов госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД РФ Сергея Лаврова.

Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением «агрессивных действий» со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об «агрессии РФ» используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.

При этом страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.