«Он (Макрон) предложил провести саммит между президентом Байденом и президентом Путиным, а затем со всеми заинтересованными сторонами по вопросам безопасности и стратегической стабильности в Европе. Президенты Байден и Путин приняли идею такого саммита в принципе», — говорится в материале.
Повестку саммита подготовят госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел России Сергей Лавров во время их встречи 24 февраля, добавил Елисейский дворец.
Представитель Белого дома Джен Псаки подтвердила сообщение Парижа о намерении американского лидера.
Отмечается, что саммит может пройти только в том случае, «если Россия не вторгнется на Украину».
Заявления о том, что Россия якобы готовит провокации на Украине, продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. Приписываемые Москве планы по эскалации ситуации вокруг Украины в России категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.