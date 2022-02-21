Президент Франции Эммануэль Макрон предложил провести саммит российского лидера Владимира Путина и американского президента Джо Байдена, обе стороны приняли предложение, передал 20 февраля Елисейский дворец

Украина — не Афганистан. На саммите Путин — Байден победил здравый смысл © РИА Новости, Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

Повестку саммита подготовят госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел России Сергей Лавров во время их встречи 24 февраля, добавил Елисейский дворец.

Представитель Белого дома Джен Псаки подтвердила сообщение Парижа о намерении американского лидера.

Отмечается, что саммит может пройти только в том случае, «если Россия не вторгнется на Украину».

Заявления о том, что Россия якобы готовит провокации на Украине, продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. Приписываемые Москве планы по эскалации ситуации вокруг Украины в России категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.