Бывший министр обороны Казахстана Мурат Бектанов задержан по подозрению в бездействии во время массовых беспорядков в стране. Об этом сообщил 20 февраля «Интерфакс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах

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