Собеседник агентства отметил, что в отношении бывшего главы оборонного ведомства Казахстана начали досудебное расследование за «бездействие власти», он помещен в изолятор временного содержания в Нур-Султане.
Мурат Бектанов возглавлял военное ведомство Казахстана с августа 2021 года. После массовых беспорядков президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что Вооруженные силы не сумели выполнить возложенные на них задачи, а сам Бектанов не продемонстрировал качеств командира. Он назначил нового министра обороны — им стал бывший заместитель министра внутренних дел страны, генерал-лейтенант Руслан Жаксылыков.