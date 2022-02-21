Посольство США в России призвало американских граждан, проживающих в России, подумать о плане по выезду из страны из-за возможности терактов в общественных местах. Об этом сообщили вечером 20 февраля на официальном сайте диппредставительства

Украина.ру на Youtube США разыграют малую ядерную войну на территории Украины - Сивков