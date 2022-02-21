«По данным СМИ, поступали угрозы нападений на торговые центры, железнодорожные станции и станции метро, а также другие места массового скопления людей в крупных городах, включая Москву и Санкт-Петербург, а также в районах повышенной напряженности вдоль границы России с Украиной», — говорится в материале.
Ссылок на публикации СМИ, о которых говорится в сообщении, посольство не привело.
Позже официальный представитель МИД РФ Мария Захарова поинтересовалась, передавалась ли эта информация «российским коллегам по партнерским каналам».
«Если нет, то как это все понимать?»,- возмутилась она в Telegram.