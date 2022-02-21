Президент Украины Владимир Зеленский в четвёртый раз созвал гарантов Будапештского меморандума - Россию, США и Великобританию. Зеленский угрожает аннулировать международный договор в случае, если стороны не откликнутся на его призыв. Об этом в интервью Украина.ру рассказал директор аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев

В 1994 году Украина, Россия, США и Британия подписали Будапештский меморандум. В соответствии с договором, ядерный арсенал на территории Украины был ликвидирован, а державы-гаранты обязались обеспечить Украине безопасность.

Лидер США Джо Байден пытался предотвратить визит Зеленского в Мюнхен, где украинским президентом был затронут трудный для США вопрос Будапештского меморандума. Бородай раскрыл, чего больше всего боится Зеленский © president.gov.ua

«Если Киеву не предоставят гарантии безопасности, меморандум будет признан Киевом недействительным вместе с пунктами, подписанными в 1994 году. А это уже вопрос не только Киева. Если Будапештский меморандум покажет, что гарантии ядерных держав не стоят бумаги, на которой он был подписан, то о чем тогда говорить с Ираном и Северной Кореей? А это уже вопрос глобальный», — сказал Золотарёв.

В Вашингтоне были серьёзно огорчены таким шагом Зеленского, потому что он поставил США в трудное положение, заключил собеседник издания.

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