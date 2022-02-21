В 1994 году Украина, Россия, США и Британия подписали Будапештский меморандум. В соответствии с договором, ядерный арсенал на территории Украины был ликвидирован, а державы-гаранты обязались обеспечить Украине безопасность.
Лидер США Джо Байден пытался предотвратить визит Зеленского в Мюнхен, где украинским президентом был затронут трудный для США вопрос Будапештского меморандума.
«Если Киеву не предоставят гарантии безопасности, меморандум будет признан Киевом недействительным вместе с пунктами, подписанными в 1994 году. А это уже вопрос не только Киева. Если Будапештский меморандум покажет, что гарантии ядерных держав не стоят бумаги, на которой он был подписан, то о чем тогда говорить с Ираном и Северной Кореей? А это уже вопрос глобальный», — сказал Золотарёв.
В Вашингтоне были серьёзно огорчены таким шагом Зеленского, потому что он поставил США в трудное положение, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.