Совет командиров «Союза добровольцев Донбасса» прошёл 19 февраля. О его итогах рассказал в интервью Украина.ру депутат Госдумы из фракции "Единая Россия" Александр Бородай

Совещание, прошедшее в субботу, было технически важным, на нём обсуждались вопросы мобилизации добровольцев. Нужно ли её проводить или нет, вопрос не стоял: все командиры согласны, что мобилизацию проводить пора, подчеркнул депутат.

«Ты можешь подтвердить широкой публике только одно: с сегодняшнего дня «Союз добровольцем Донбасса» занимается мобилизацией своих людей для того, чтобы выступить с оружием в руках на защиту русского населения Донбасса и России и Русского мира в целом», — сказал Бородай.

На совещании был определен порядок мобилизации, назначены ответственные лица, и именно поэтому оно проводилось в закрытом от прессы режиме, заявил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.