Точного тактического военного прогноза развития конфликта на Украине дать нельзя, но можно выразить надежду на то, чем он закончится, заявил в интервью Украина.ру депутат Госдумы из фракции "Единая Россия" Александр Бородай

Планы действий российского руководства в случае соответствующей оперативной обстановки на Украине депутат предсказывать не берётся. Бородай отказывается это делать, потому что в вопросах Донбасса он считается авторитетным экспертом. Бондаренко рассказал о том, что сделает Путин с признанием ДНР/ЛНР © POOL / POOL / Перейти в фотобанк

«Если я буду высказываться, это будет восприниматься как высказывания человека, который имеет инсайдерскую информацию, а это не так. Поэтому такого рода прогнозов я делать не буду ни в коем случае. Я могу сказать, что было бы желательно лично мне, Александру Бородаю. Я бы хотел, чтобы в случае войны было наше дальнейшее движение, и оно бы не остановилось на границах республик, а пошло бы дальше», — сказал Бородай.

Депутат напомнил, что ещё в 2015 году констатировал факт, что "проект Новороссия" оказался фальстартом. Бородай выразил надежду на то, чтобы он реализовался в 2022 году.

Полностью интервью можно прочитать здесь.