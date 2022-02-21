Россия вступится за ЛДНР практически наверняка, заявил депутат.
«И вот уже этого момента украинские военные боятся очень сильно, и правильно делают, поскольку они понимают, что их возможности по сравнению с возможностью и мощью Российской Федерации не сопоставимы», — сказал Бородай.
Западные же "союзники" Украины, которые накачивают страну оружием и деньгами, публично их предали, заявив о том, что они не будут участвовать в конфликте на востоке страны, подчеркнул собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.