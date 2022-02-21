Армия России скорее всего вступится за народные республики Донбасса. Об этом в интервью Украина.ру рассказал депутат Госдумы из фракции "Единая Россия" Александр Бородай

Россия вступится за ЛДНР практически наверняка, заявил депутат. Бондаренко рассказал о том, что сделает Путин с признанием ДНР/ЛНР © POOL / POOL / Перейти в фотобанк

«И вот уже этого момента украинские военные боятся очень сильно, и правильно делают, поскольку они понимают, что их возможности по сравнению с возможностью и мощью Российской Федерации не сопоставимы», — сказал Бородай.

Западные же "союзники" Украины, которые накачивают страну оружием и деньгами, публично их предали, заявив о том, что они не будут участвовать в конфликте на востоке страны, подчеркнул собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.