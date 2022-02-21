У вооружённых формирований Украины в Донбассе есть стратегическая инициатива. Об этом в интервью Украина.ру рассказал депутат Госдумы из фракции "Единая Россия" Александр Бородай

Инициатива украинских войск заключается в том, что первыми на народные республики нападают они — они планируют и место наступления, и время их нанесения, их очередность, заявил собеседник издания. Обострение в Донбассе: ДНР и ЛНР подверглись массированным обстрелам © пресс-служба ВС Украины

«В локальных местах прорыва противник заранее способен сосредоточить ни трех-, ни четырех-, ни-пятикратное превосходство, а много большее…То есть, удары в локальных точках могут быть весьма массированными, что с очень высокой вероятностью позволит им прорвать оборону республик», — сказал Бородай.

Несмотря на низкую моральную мотивацию украинских военнослужащих, ВСУ могут одержать верх над армией народных республик численным превосходством, подчеркнул Бородай.

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