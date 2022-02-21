Украинские вооружённые силы имеют численное и техническое преимущество над ВС народных республик Донбасса. Однако ВСУ уступают им в уровне морального духа. Об этом в интервью Украина.ру рассказал депутат Госдумы из фракции "Единая Россия" Александр Бородай

Даже вместе со всеми силовыми структурами народных республик у противника огромное превосходство в живой силе и технике. Более того, армии республик до сих пор вооружены старым советским оружием, напомнил депутат. Обострение в Донбассе: ДНР и ЛНР подверглись массированным обстрелам © пресс-служба ВС Украины

«Единственное, в чем армия и силовые структуры республик в целом превосходят нашего противника — это в моральной мотивации, в том, что называется боевым духом. Понятно, что бойцам республик Донбасса есть, что защищать, есть кого защищать, есть, за что бороться. Они борются за своих родных, близких, за родную землю. За русский народ и русский мир в целом», — сказал Бородай.

Солдатам и офицерам ВСУ же воевать не за что, кроме как за интересы американского бизнеса и санкции против России. Это — такая себе «мощнейшая» мотивация, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.