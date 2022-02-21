Решение о полномасштабных боевых действиях может быть принято в украинских штабах оперативным образом, и когда оно осуществится - предсказать невозможно. Об этом в интервью Украина.ру рассказал депутат Госдумы из фракции "Единая Россия" Александр Бородай

Тактические решения принимаются в штабах противника оперативным образом, поэтому никаких точных данных о начале массированного нападения быть просто не может, объяснил депутат. Бондаренко рассказал о том, что сделает Путин с признанием ДНР/ЛНР © POOL / POOL / Перейти в фотобанк

«Так или иначе идет прощупывание линий обороны республик — они ищут слабые места. Массированного удара пока с их стороны еще не было по линии обороны. Когда он будет — это предсказать невозможно. Может быть, в ближайшие дни и часы, а может быть, это оттянется на недели. Тем более, как я уже говорил, вмешиваются факторы распутицы», — сказал Бородай.

Распутица в Донбассе является большой проблемой для ведения интенсивных боевых действий — бронетехника может легко завязнуть, подчеркнул депутат.

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