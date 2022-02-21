Президент Украины Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что Украина и Запад не хотят войны. Однако хозяева киевской власти на Западе Зеленского к ней подталкивают. Об этом в интервью Украина.ру рассказал депутат Госдумы из фракции "Единая Россия" Александр Бородай

Зеленский в Мюнхене лицемерно заявлял о своём миролюбии, в то же время отдав приказ на военные провокации в Донбассе. Однако полномасштабной войны с Россией он боится, уверен Бородай. Почему Украина превратилась в анти-Россию? Просто о сложном © коллаж Украина.Ру

«И конечно, и у Зеленского, и у многих украинских чиновников, ярче всего это проявляется в бизнесменах — есть страх большой войны, в которую вмешается Россия, поскольку Россия вынуждена защищать русское население Донбасса. Они боятся», — сказал Бородай.

Зеленского и киевскую власть толкают к войне пинками в спину их хозяева на Западе, заключил собеседник издания.

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