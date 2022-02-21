Зеленский в Мюнхене лицемерно заявлял о своём миролюбии, в то же время отдав приказ на военные провокации в Донбассе. Однако полномасштабной войны с Россией он боится, уверен Бородай.
«И конечно, и у Зеленского, и у многих украинских чиновников, ярче всего это проявляется в бизнесменах — есть страх большой войны, в которую вмешается Россия, поскольку Россия вынуждена защищать русское население Донбасса. Они боятся», — сказал Бородай.
Зеленского и киевскую власть толкают к войне пинками в спину их хозяева на Западе, заключил собеседник издания.
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