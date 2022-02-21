Пока ещё со стороны ВСУ нет существенных и серьёзных попыток прорыва обороны народных республик, но ведутся интенсивные артиллерийские обстрелы, произошла активизация украинских диверсионных групп, рассказал политик.
«Да, пока это в основном прощупывание обороны, но, тем не менее, это уже интенсификация боевых действий, которые сейчас уже имеют место..Они боятся. Но их толкают в спину, или я бы даже сказал — в зад пинками — их хозяева», — сказал Бородай.
Хозяева киевской власти — США, единственная сторона, с которой Россия должна вести переговоры по деэскалации на Украине, заключил собеседник издания.
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