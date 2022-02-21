Вся ценность Украины для Запада заключается в пушечном мясе, которое можно использовать против таких же славян. Об этом в интервью Украина.ру рассказал депутат Госдумы из фракции "Единая Россия" Александр Бородай

Принципиально решить конфликт в Донбассе мирным путём не представляется возможным, пока Украина представляет из себя антироссийский проект, заявил депутат. Бородай озвучил решение комитета Думы по проекту признания ЛДНР © Владимир Трефилов

«Вся ценность Украины для Запада — это украинское, славянское пушечное мясо, которое можно использовать против таких же славян, как и мы. И нас этим вопросом, этим пушечным мясом можно или шантажировать, или его действительно применить. И рано или поздно его против нас применят, если такая ситуация будет сохраняться», — сказал Бородай.

Никакого другого варианта разрешения вопроса, кроме войны, в которой будет побежденный и будет победитель, в этой ситуации нет, заключил собеседник издания.

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