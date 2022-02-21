Принципиально решить конфликт в Донбассе мирным путём не представляется возможным, пока Украина представляет из себя антироссийский проект, заявил депутат.

Бородай озвучил решение комитета Думы по проекту признания ЛДНР
Бородай озвучил решение комитета Думы по проекту признания ЛДНР
© Владимир Трефилов

«Вся ценность Украины для Запада — это украинское, славянское пушечное мясо, которое можно использовать против таких же славян, как и мы. И нас этим вопросом, этим пушечным мясом можно или шантажировать, или его действительно применить. И рано или поздно его против нас применят, если такая ситуация будет сохраняться», — сказал Бородай.

Никакого другого варианта разрешения вопроса, кроме войны, в которой будет побежденный и будет победитель, в этой ситуации нет, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.