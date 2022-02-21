Зеленский выступил на Мюнхенской конференции по безопасности с призывом к Западу обеспечить Украину гарантиями безопасности, несмотря на то, что президент США Джо Байден назвал этот шаг "не самым мудрым выбором", отметил эксперт.
«Зеленский прекрасно понимает, что его склоняют к выполнению Минских соглашений. Но он также понимает, что любая попытка подступиться к их выполнению означает для него политическое самоубийство, его немедленно отмайданят…фобия улицы никуда не исчезла»
Украинский политикум также понимает, что исполнение Минских соглашений будет означать конец их карьеры, и в новой реальности им не будет места.
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