Россия пока находится в ожидании, и у неё есть масса способов ответить киевской власти, заявил эксперт.
«Мы можем признать народные республики, мы можем ввести туда военно-технические инструменты, предварительно заключив с ними договор о взаимопомощи на случай нападения со стороны Украины. Мы можем опираться на право наций на самоопределение — это один из основополагающих принципов ООН», — сказал Безпалько.
Президент Украины Владимир Зеленский не знает, что Россия предпримет в отношении защиты республик Донбасса, и поэтому сильно нервничает, в то время как истерия по поводу "российского вторжения" добивает остатки украинской экономики, заключил собеседник издания.
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