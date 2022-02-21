У России есть множество способов ответить на масштабную провокацию Украины в зоне конфликта в Донбассе. Об этом в интервью Украина.ру рассказал член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько

Россия пока находится в ожидании, и у неё есть масса способов ответить киевской власти, заявил эксперт. Что это было? Зеленский в Мюнхене показал, чего хочет лично для себя в будущем © REUTERS, Ukrainian Presidential Press Service

«Мы можем признать народные республики, мы можем ввести туда военно-технические инструменты, предварительно заключив с ними договор о взаимопомощи на случай нападения со стороны Украины. Мы можем опираться на право наций на самоопределение — это один из основополагающих принципов ООН», — сказал Безпалько.

Президент Украины Владимир Зеленский не знает, что Россия предпримет в отношении защиты республик Донбасса, и поэтому сильно нервничает, в то время как истерия по поводу "российского вторжения" добивает остатки украинской экономики, заключил собеседник издания.

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