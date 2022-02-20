Вооруженные формирования Украины (ВФУ) форсировали реку Северский Донец у села Пионерское при поддержке артиллерии, в результате чего погибли двое мирных жителей, сообщил Луганский информационный центр со ссылкой на представителя Народной милиции ЛНР

«По уточненным данным, в результате агрессии украинских боевиков в районе населенного пункта Пионерское погибли два мирных жителя, разрушения получили пять жилых домов. На данный момент тела извлекают из-под завалов», — приводит ЛИЦ слова военного.

Киев попытался прорвать оборону ЛНР у села Пионерское, погибли мирные жители © РИА Новости, Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

«Останки одного из жителей извлечены из-под обломков дома возле сгоревшей кровати. Предположительно, хозяева дома спали во время обстрела», — сообщили в НМ ЛНР.

Нападение ВФУ состоялось в пять часов утра 20 февраля.

Украинские власти последние дни обстреливают ДНР и ЛНР из запрещенных минскими соглашениями вооружений и засылают в непризнанные республики группы диверсантов, атаковавшие в том числе химзаводы и НПЗ.