«По уточненным данным, в результате агрессии украинских боевиков в районе населенного пункта Пионерское погибли два мирных жителя, разрушения получили пять жилых домов. На данный момент тела извлекают из-под завалов», — приводит ЛИЦ слова военного.
Позднее стало известно, что погибшие во время обстрела спали в своих постелях.
«Останки одного из жителей извлечены из-под обломков дома возле сгоревшей кровати. Предположительно, хозяева дома спали во время обстрела», — сообщили в НМ ЛНР.
Нападение ВФУ состоялось в пять часов утра 20 февраля.
Украинские власти последние дни обстреливают ДНР и ЛНР из запрещенных минскими соглашениями вооружений и засылают в непризнанные республики группы диверсантов, атаковавшие в том числе химзаводы и НПЗ.