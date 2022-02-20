Глава МИД Великобритании Лиз Трасс, которая заявляла о непризнании суверенитета России над Воронежской и Ростовской областями, сама себя опровергла во время выступления о борьбе с российской «дезинформацией». Ее слова прозвучали в ходе интервью газете The Mail on Sunday, опубликованном 20 февраля

«Мы раскрыли план, согласно которому Россия пыталась установить марионеточный режим в Киеве и осуществить провокации относительно атак со стороны Украины, хотя это неправда», — сказала Трасс.

В связи с этим она заявила о создании правительством Британии «центра информации» по ситуации вокруг Украины, который будет опровергать всю невыгодную Лондону информацию, поступающую из России и других стран

Трасс отметила, что Британия намерена вернуться к пропаганде времен «холодной войны».

«В конце холодной войны мы распустили наше информационное подразделение», — посетовала Трасс, не уточнив, о каком именно подразделении идет речь.

Альянс Лондона, Варшавы и Киева — «УПА», наконец, создан. Но поляки уже нашли вариант интереснее © REUTERS, Efrem Lukatsky

Трасс рассказала, что возрождение учреждений времен «холодной войны» идет в координации с союзниками Британии для того, «чтобы Путин не мог продолжать делать утверждения, не соответствующие истине» — а точнее, не соответствующие информационной политике Запада.

Как именно они собираются помешать президенту России Владимиру Путину высказывать свое мнение относительно тех или иных событий, Трасс не сообщила.