«Мы раскрыли план, согласно которому Россия пыталась установить марионеточный режим в Киеве и осуществить провокации относительно атак со стороны Украины, хотя это неправда», — сказала Трасс.
В связи с этим она заявила о создании правительством Британии «центра информации» по ситуации вокруг Украины, который будет опровергать всю невыгодную Лондону информацию, поступающую из России и других стран
Трасс отметила, что Британия намерена вернуться к пропаганде времен «холодной войны».
«В конце холодной войны мы распустили наше информационное подразделение», — посетовала Трасс, не уточнив, о каком именно подразделении идет речь.
Однако, по ее словам, «Россия не распустила свои», с высокой вероятностью имея в виду государственные СМИ РФ, в информацию которых Запад в последние годы предпочитает не верить. Однако британское государство также содержит ряд СМИ, в том числе Би-би-си.
Трасс рассказала, что возрождение учреждений времен «холодной войны» идет в координации с союзниками Британии для того, «чтобы Путин не мог продолжать делать утверждения, не соответствующие истине» — а точнее, не соответствующие информационной политике Запада.
Как именно они собираются помешать президенту России Владимиру Путину высказывать свое мнение относительно тех или иных событий, Трасс не сообщила.