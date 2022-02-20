Бойцы спецназа министерства государственной безопасности Донецкой Народной Республики (МГБ ДНР) на территории Донецка заблокировали диверсионную группу вооруженных формирований Украины (ВФУ), говорится в сообщении ведомства 19 февраля

Украинские власти последние дни обстреливают ДНР и ЛНР из запрещенных минскими соглашениями вооружений и засылают в непризнанные республики группы диверсантов, атаковавшие в том числе химзаводы и НПЗ.

«19 февраля 2022 года в ходе реализации оперативной информации сотрудниками спецназа министерства государственной безопасности Донецкой народной республики на территории города Донецка была блокирована диверсионно-террористическая группа противника, которая планировала подрывы электроподстанций, газопроводов и фильтровальных станций на территории республики», — заявили в МГБ.

Особенности Донбасского кризиса © РИА Новости, Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

В ДНР и ЛНР в связи с активизацией боевых действий киевским режимом объявили эвакуацию гражданского населения и всеобщую мобилизацию.