Вооруженные формирования Украины (ВФУ) 20 февраля осуществили попутку прорыва линии обороны Луганской народной республики у села Пионерское, рассказал официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко

Украинские власти последние дни обстреливают ДНР и ЛНР из запрещенных минскими соглашениями вооружений и засылают в непризнанные республики группы диверсантов, атаковавшие в том числе химзаводы и НПЗ.

«В районе 5 утра 20 февраля боевики 79-й десантно-штурмовой бригады предприняли попытку атаковать позиции Народной милиции в районе населенного пункта Пионерское с форсированием реки Северский Донец», — сообщил военный.

По его словам, «в результате боестолкновения противник понес потери и отступил».

«Преступные действия украинских вооруженных формирований привели к уничтожению пяти жилых домов и жертвам среди мирного населения», — добавил он.

Обострение в Донбассе: ДНР и ЛНР подверглись массированным обстрелам © пресс-служба ВС Украины Леонид Пасечник со ссылкой на данные разведки.

В связи с этим была объявлена эвакуация жителей Республики на территорию России, а в военкоматы призвали обращаться добровольцев.

Обстрелы территории ЛНР в последние дни усиливаются. За прошедшие сутки ВФУ нарушили «режим тишины» в зоне ответственности ЛНР 49 раз, 18 февраля — 31 раз, 17 февраля — 29 раз.