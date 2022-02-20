Украинские власти последние дни обстреливают ДНР и ЛНР из запрещенных минскими соглашениями вооружений и засылают в непризнанные республики группы диверсантов, атаковавшие в том числе химзаводы и НПЗ.
«В районе 5 утра 20 февраля боевики 79-й десантно-штурмовой бригады предприняли попытку атаковать позиции Народной милиции в районе населенного пункта Пионерское с форсированием реки Северский Донец», — сообщил военный.
По его словам, «в результате боестолкновения противник понес потери и отступил».
«Преступные действия украинских вооруженных формирований привели к уничтожению пяти жилых домов и жертвам среди мирного населения», — добавил он.
О намерении ВФУ осуществить прорыв на территорию ЛНР ранее сообщал глава ЛНР Леонид Пасечник со ссылкой на данные разведки.
В связи с этим была объявлена эвакуация жителей Республики на территорию России, а в военкоматы призвали обращаться добровольцев.
Обстрелы территории ЛНР в последние дни усиливаются. За прошедшие сутки ВФУ нарушили «режим тишины» в зоне ответственности ЛНР 49 раз, 18 февраля — 31 раз, 17 февраля — 29 раз.