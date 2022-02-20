Украинские власти последние дни обстреливают ДНР и ЛНР из запрещенных минскими соглашениями вооружений и засылают в непризнанные республики группы диверсантов, атаковавшие в том числе химзаводы и НПЗ.
«План, который мы видим, напоминает нечто, что может стать крупнейшей войной в Европе с 1945 года с точки зрения масштаба», — утверждает Джонсон.
Комментируя ситуацию в Донбассе, он не осуждал действия Киева, а говорил о «российском вторжении» на Украину, которое, по его словам, будет происходить по двум направлениям: со стороны Донбасса и через Белоруссию.
Джонсон сказал, что существует «достаточно высокая вероятность» такого развития событий и пригрозил россиянам, заявив что они тоже пострадают.
Действительно, уже зафиксировано попадание снарядов на территорию Ростовской области. С большой вероятностью это следствие сознательных действий украинской власти, провоцирующих Москву на военно-технический ответ.
Это нужно США и Британии для того, чтобы ввести новые санкции против России.
Интерес Киева в такого рода провокации — получение новых финансовых вливаний со стороны стран Запада и международных финансовых организаций.
Тем временем с территории ДНР и ЛНР продолжается эвакуация мирного населения, а в военкоматах республики очереди — мужчины идут защищать свою родину.
В Кремле неоднократно называли безосновательным нагнетание истерии вокруг широко разрекламированного Западом «российского вторжения на Украину».
В то же время отмечалось, что Россия готова дать адекватный ответ на любые провокации и защитить народ Донбасса.