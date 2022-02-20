Масштабная война в Европе начнется из-за Украины с «достаточно высокой вероятностью», сказал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в интервью Би-би-си, опубликованном 19 февраля

Украинские власти последние дни обстреливают ДНР и ЛНР из запрещенных минскими соглашениями вооружений и засылают в непризнанные республики группы диверсантов, атаковавшие в том числе химзаводы и НПЗ.

«План, который мы видим, напоминает нечто, что может стать крупнейшей войной в Европе с 1945 года с точки зрения масштаба», — утверждает Джонсон.

Качество нового противостояния. Почему Россия не будет далее терпеть провокации ВСУ © Facebook, ТМ Мілітарист

Джонсон сказал, что существует «достаточно высокая вероятность» такого развития событий и пригрозил россиянам, заявив что они тоже пострадают.

Действительно, уже зафиксировано попадание снарядов на территорию Ростовской области. С большой вероятностью это следствие сознательных действий украинской власти, провоцирующих Москву на военно-технический ответ.

Зеленский в Мюнхене: «Мир говорит об угрозе большой войны» © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

Интерес Киева в такого рода провокации — получение новых финансовых вливаний со стороны стран Запада и международных финансовых организаций.

Тем временем с территории ДНР и ЛНР продолжается эвакуация мирного населения, а в военкоматах республики очереди — мужчины идут защищать свою родину.

В Кремле неоднократно называли безосновательным нагнетание истерии вокруг широко разрекламированного Западом «российского вторжения на Украину».

В то же время отмечалось, что Россия готова дать адекватный ответ на любые провокации и защитить народ Донбасса.