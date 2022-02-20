Сейчас не очень понятно, готовится ли Украина к масштабной провокации или началу полномасштабного наступления на республики Донбасса. У киевских властей есть и третий выбор, рассказал в интервью Украина.ру член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько

В своем выступлении на Мюнхенской конференции по безопасности президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские войска будут защищать свою землю в любой день при поддержке партнеров или без нее. По его словам, Киеву на пути в НАТО нужны гарантии безопасности.

«Сейчас Украина может пойти по одному из трех путей. Она может выполнить Минские соглашения, начать полномасштабное наступление на Донбасс, гарантированно получив железным молотом по голове от России, или начать провокации, чтобы вызвать более-менее мощный ответ со стороны республик и, возможно, РФ, и на этом основании попытаться привлечь Запад к умиротворению или пересмотру договоренностей», — сказал Безпалько.

Россия пока находится в ожидании, и у нее есть масса способов ответить — политических, дипломатических и чисто военных, заключил эксперт.

Полностью интервью можно прочитать здесь.