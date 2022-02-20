Президент Украины Владимир Зеленский ранее выступил на Мюнхенской конференции по безопасности, заверяя, что украинские войска будут защищать свою территорию и без помощи зарубежных партнёров. Член Совета по межнациональным отношениям Богдан Безпалько в интервью Украина.ру заявил, что Зеленский оставлял впечатление испуганного человека

Главной задачей Зеленского в его мюнхенском турне являлась попытка принуждения президента РФ Владимира Путина к двусторонним переговорам, уверен эксперт.

«В этом своем выступлении Зеленский производит впечатление испуганного человека, несмотря на то, что оно сопровождалось стандартными обвинениями в адрес нашего государства. Зеленский может использовать эти провокации не столько для того, чтобы завоевать республики, сколько для того, чтобы принудить Владимира Путина к встрече», — сказал Безпалько.

В выступлении Зеленского не было ничего экстраординарного и нового, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.