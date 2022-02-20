Когда на Украине строился антироссийский проект, в 2014 году, дорого стоил вопрос вступления Украины в НАТО. Сейчас же ситуация изменилась, киевская власть понимает, что НАТО за неё воевать не будет, и следовательно пытается продать возврат Украины к нейтралитету, заявил эксперт.
«На данный момент, они хотят переговоры со всеми западными партнерами на предмет того, чтобы решить этот вопрос. Возможно, через возвращение страны к нейтральному статусу, но — за очень дорого. Потому, что — очень нужны деньги. Потому, что тот ущерб, который нанесен экономике Украины, никем не компенсирован, и никто компенсировать его не собирается», — сказал Килинкаров.
Озабоченности западных стран Украину не спасут, и сейчас киевские власти находятся в поисках новой формулы безопасности, которая устроила бы Украину.
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