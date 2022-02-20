Слова посла Украины в Великобритании Вадима Пристайко о невступлении Украины в НАТО не следует воспринимать невсерьёз. Украина планирует дорого продать свой нейтральный статус, заявил депутат Верховной Рады Украины трех созывов Спиридон Килинкаров в интервью Украина.ру

Когда на Украине строился антироссийский проект, в 2014 году, дорого стоил вопрос вступления Украины в НАТО. Сейчас же ситуация изменилась, киевская власть понимает, что НАТО за неё воевать не будет, и следовательно пытается продать возврат Украины к нейтралитету, заявил эксперт. Килинкаров рассказал, кому внутри Украины выгоден конфликт с РФ © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

«На данный момент, они хотят переговоры со всеми западными партнерами на предмет того, чтобы решить этот вопрос. Возможно, через возвращение страны к нейтральному статусу, но — за очень дорого. Потому, что — очень нужны деньги. Потому, что тот ущерб, который нанесен экономике Украины, никем не компенсирован, и никто компенсировать его не собирается», — сказал Килинкаров.

Озабоченности западных стран Украину не спасут, и сейчас киевские власти находятся в поисках новой формулы безопасности, которая устроила бы Украину.

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