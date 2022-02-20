Руслан Бортник писал, что теоретически Москве ничего не мешает признать ДНР/ЛНР до тех пор, пока Украина не согласится выполнить Минские соглашения, потому что в договоренностях не прописана процедура исключения из «Минска» до тех пор, пока сторона официально об этом не объявит.

Бондаренко рассказал, есть ли на Украине паника на фоне «вторжения»
Бондаренко рассказал, есть ли на Украине паника на фоне «вторжения»
© Facebook, Національний банк України

«Я бы согласился с Русланом Бортником, если бы Минские договоренности были договоренностями неких сторон. Но эти договоренности легли в основу Совбеза ООН. И эти договоренности фактически поддержаны лидерами четырех государств нормандского формата», — сказал Бондаренко.

Поэтому Минские договоренности перестали носить характер договоренностей между подписантами, и легли в основу более масштабных договорённостей, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.