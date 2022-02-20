Теоретически Москве ничто не мешает признать ДНР/ЛНР до исполнения Украиной Минских соглашений, заявил политолог Руслан Бортник. Это в интервью Украина.ру прокомментировал директор Фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко

Руслан Бортник писал, что теоретически Москве ничего не мешает признать ДНР/ЛНР до тех пор, пока Украина не согласится выполнить Минские соглашения, потому что в договоренностях не прописана процедура исключения из «Минска» до тех пор, пока сторона официально об этом не объявит. Бондаренко рассказал, есть ли на Украине паника на фоне «вторжения» © Facebook, Національний банк України

«Я бы согласился с Русланом Бортником, если бы Минские договоренности были договоренностями неких сторон. Но эти договоренности легли в основу Совбеза ООН. И эти договоренности фактически поддержаны лидерами четырех государств нормандского формата», — сказал Бондаренко.

Поэтому Минские договоренности перестали носить характер договоренностей между подписантами, и легли в основу более масштабных договорённостей, заключил собеседник издания.

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