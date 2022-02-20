Проект постановления о признании ДНР/ЛНР, лежащий на столе у президента Путина, является попыткой дипломатического давления на Запад. Об этом в интервью Украина.ру рассказал директор Фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко

Вопросы признания государств находятся в ведении президента, и на столе было два варианта: либо пойти по долгому пути согласования со всеми исполнительными структурами, либо пойти по пути прямого обращения к президенту с просьбой признать, заявил эксперт. Обещал - женись: Бондаренко заявил, что Зеленскому придется выполнять «Минск» © REUTERS, Ukrainian Presidential Press Service

«Если бы пошли по первому пути, то Запад, который стоит за спиной у Зеленского, сказал бы, что Путин просто блефует, поскольку он пошел по бюрократической лестнице, и это не более чем попытка шантажа», — сказал Бондаренко.

То, что сделала Госдума, то это предложение Западу сыграть в русскую рулетку по принципу «пан или пропал», когда все зависит от воли одного человека, заключил собеседник издания.

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