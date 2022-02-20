Идет нагнетание истерии, Украину накачивают оружием, Минский процесс зашел в тупик. Для выхода из кризиса необходимы прямые переговоры России и Украины, уверен предприниматель.
«Вот поэтому я считаю, что нельзя терять времени. Надо в украинском и российском парламентах создать переговорные группы для проведения стратегических консультаций. Надо сделать все, чтобы произошла деэскалация, а проблема Донбасса была решена сугубо мирным путем. Надо обратиться к западным партнерам Украины с тем, чтобы свернуть истеричную информационную кампанию», — сказал Новинский
Необходимо продолжить многосторонний диалог об общей и всеобъемлющей системе коллективной безопасности на нашем континенте, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.