Зеленский с Ахметовым помирился потому что Ахметов сам его простил, заявил собеседник издания.
«Посмотрите, что вдруг произошло на канале Ахметова? Моментально опять разворот на 180 градусов, и вновь начинают рассказывать о «великом Зеленском», показывают его цитаты постоянно, украшают себя ленточками. Марафон, вся эта чушь…», — сказал Шарий.
Блогер особо отметил тот факт, что Зеленский отправился в Мариуполь вслед за Ахметовым, действуя как бы по приглашению олигарха.
Полностью интервью можно прочитать здесь.