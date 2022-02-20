По мнению журналиста и блогера Анатолия Шария, конфликт президента Украины Владимира Зеленского и олигарха Рината Ахметова завершился потому, что Зеленский сам попытался помириться с крупным предпринимателем. Об этом Шарий рассказал в интервью Украина.ру

Зеленский с Ахметовым помирился потому что Ахметов сам его простил, заявил собеседник издания. Шарий доказал, что поход Зеленского в паб - постановка © president.gov.ua

«Посмотрите, что вдруг произошло на канале Ахметова? Моментально опять разворот на 180 градусов, и вновь начинают рассказывать о «великом Зеленском», показывают его цитаты постоянно, украшают себя ленточками. Марафон, вся эта чушь…», — сказал Шарий.

Блогер особо отметил тот факт, что Зеленский отправился в Мариуполь вслед за Ахметовым, действуя как бы по приглашению олигарха.

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