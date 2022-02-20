Признание Москвой республик Донбасса - это предохранитель на случай нападения Украины, считает президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов. Об этом он рассказал в интервью Украина.ру

В случае с Абхазией и Южной Осетией Россия признала эти республики для защиты их от грузинской агрессии. Тогда эту систему никто не планировал, поэтому под залповым огнем погибло большое количество российских миротворцев и граждан Южной Осетии, напомнил эксперт. Планы наступления Украины на ДНР/ЛНР обнародованы © РИА Новости, Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

«Это защитный механизм. Если бы Москва хотела принять такое решение сразу — она бы приняла его сразу. Это вообще ничего не мешало сделать. Отправляется закон первому лицу — первое лицо говорит: «Отличная идея»…Все, никто бы ничего не держал. Не было бы никаких заявлений, что не находится в модальности Минского процесса, со стороны Пескова. Этого всего бы не было», — сказал Абзалов.

Если бы Москва хотела признать республики, то сделала бы это еще в прошлом апреле, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.