Украинское наступление на Донбасс уже идёт, но на него пока никто не отвечает, полагает президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов. Об этом он рассказал в интервью Украина.ру

Украиной осуществляется целенаправленная провокация на ответ: к линии соприкосновения с республиками Донбасса подведены ударные танковые группы и системы залпового огня.

«На самом деле ситуация очень серьезно обостряется, она сейчас происходит по усилению. Просто все ждут, где эта красная линия…Сначала ракетный обстрел, потом попытка разместиться в серой зоне, которой уже не осталось, и пройти чуть дальше, рассчитывая на то, где будет эта точка невозврата», — сказал Абзалов.

Никаких встречных шагов со стороны США на отвод российских войск от границы с Украиной не последовало. Политическая ситуация сложилась таким образом, что отсутствие военных действий будет сложнее объяснить, чем их наличие, заключил эксперт.

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