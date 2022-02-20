Украинский правозащитник и публицист Мирослава Бердник подверглась преследованиям СБУ после гонений со стороны неофашистов и сложнейшей операции на позвоночнике. Об этом она рассказала в интервью Украина.ру

СБУ реанимировало дело об "антиукраинских публикациях" от 2016 года: в его материалах наряду с группами "Антимайдан" в соцсети "Вконтакте" фигурирует блог Бердник. Ранее книга Бердник "Пешки в чужой игре. Тайная история украинского национализма" была внесена в список запрещенных на Украине материалов. Началось! СБУ предъявило обвинения в терроризме блогеру Мирославе Бердник - за статью в Интернете © agenda-tv.com

«Несколько дней назад они позвонили в домофон, а я не подхожу, потому что я на костылях — пока дойду, уже звонок закончится…Раз не подошла, два не подошла. Тут звонок со скрытого номера: «Мирослава Александровна, нам надо передать повестку в суд, откройте двери». Я говорю: «Я без адвоката, ничего подписывать не буду, вручайте моему адвокату». Человек говорит: «Мне нужно отчитаться, вы только распишитесь». Через полтора часа выхожу, и на лестничной клетке меня захватывает следователь, который под видеофиксацию минут десять зачитывает мне текст», — сказала Бердник.

Правозащитник подчеркнула, что не может передвигаться без посторонней помощи даже в больницу, находящуюся в семиста метрах от её дома, что не помешало работникам украинской спецслужбы вызвать её на допрос в Киев и ходатайствовать о мере пресечения.

Полностью интервью можно прочитать здесь.