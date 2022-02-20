Украинскому писателю и публицисту Мирославе Бердник 17 февраля вручили подозрение в госизмене. О новой волне репрессий на Украине рассказал в интервью Украина.ру журналист и правозащитник Павел Волков

Правозащитник подчеркнул, что репрессии СБУ могут быть связаны с истерией вокруг "российского вторжения", но не исключил варианта, что определённые круги внутри спецслужбы желают выслужиться перед вышестоящими чиновниками. Анатолий Шарий: СБУ не может объяснить, с чем связаны санкции Зеленского к моим родственникам © Facebook, Анатолий Шарий

«Это может быть так, а может быть и другой вариант. Может быть такой вариант, что просто определенные деятели внутри СБУ решили под шумок закрыть свои висяки по таким «сепаратистским» делам. Ну, закрыть висяки, получить за это звездочки, премии. Во время «российского вторжения» это очень удобно, общественного протеста не будет — они ж якобы пятую колонну изничтожают», — сказал Волков.

Кроме того, органам госбезопасности Украины нужно доказывать свою значимость, и именно с этим может быть связана охота на "государственных преступников". В заключение Волков провёл параллель между нацистской пропагандой, когда "пятой колонной" в Германии назывались евреи, в современной Украине же ею являются люди, выступающие за мир и равноправие.

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