«Акустические» или «микроволновые» атаки, приведшие к неврологическим нарушениям у американских дипломатов по всему миру, были «операцией под чужим флагом» ЦРУ с целью раздувания антироссийской истерии. Об этом в интервью Украина.ру рассказал агент кубинской государственной безопасности Перси Альварадо

«Гаванский синдром» — совокупность ряда неврологических симптомов, включавших головокружение, тошноту, головные боли и проблемы со слухом, которые впервые, по сообщениям, наблюдались в ноябре 2016 года у некоторых сотрудников посольств США и Канады в Гаване и членов их семей.

Директор ЦРУ Уильям Бернс во время визита в Москву в начале ноября конфиденциально предупредил РФ о возможных последствиях, если российские разведслужбы окажутся причастными к инцидентам с так называемым «гаванским синдромом». Мертвый сезон по-киевски. Что делают шпионы ЦРУ в преддверии вторжения © REUTERS, Dado Ruvic/File Photo

«Несомненно, так называемые «акустические атаки» против американского посольства были операцией «под чужим флагом». «Синдром» был использован для нагнетания истерии — сначала антикубинской, потом антироссийской — раздутой СМИ, такими, как Си-Эн-Эн и «Вашингтон пост», с целью оправдать усиление экономических санкций США против Кубы, а затем провести антироссийскую кампанию на международном уровне», — сказал Альварадо.

Эксперт добавил, что доказательств существования подобного "микроволнового оружия" нет, и большинство случаев "гаванского синдрома" можно списать на истерию, раздуваемую СМИ.

По итогам исследования, заказанного госдепартаментом США, специалисты выяснили, что причиной медицинских проблем сотрудников дипмиссий были короткохвостые сверчки из семейства настоящих сверчков.

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