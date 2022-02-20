Эксперт заявил, что у ЦРУ есть четыре сценария провокаций на Украине с целью вовлечь Россию в вооружённый конфликт.
«Наиболее вероятный — атака на позиции украинских войск или населённые пункты в районе российско-украинской границы или линии соприкосновения сторон в Донбассе, с последующим обвинением в агрессии российской армии или спецслужб.
Два других варианта — атака против украинского посольства в какой-либо третьей стране или убийства известных украинских политиков или правительственных чиновников (на Украине или за её пределами) с последующим обвинением в адрес российских спецслужб», — сказал Альварадо.
Последним из возможных сценариев американских провокаций эксперт назвал массовую кибератаку против правительственных, гражданских, транспортных, финансовых и других объектов Украины. Американцы ищут любой предлог, который бы послужил для применения "ответных мер" против России, заключил собеседник издания.
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