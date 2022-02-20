Агент кубинской национальной безопасности Перси Альварадо рассказал о своей деятельности в спецслужбах в интервью Украина.ру

Альварадо раскрыл, что во время своей служебной деятельности был «двойным агентом», поставлявшим дезинформацию враждебным Кубе спецслужбам. Согласно его сведениям, на израильскую разведку "Моссад" работали сотрудники из арабских стран. Израиль не испугался угроз безграмотного украинского посла © РИА Новости, Кристина Афанасьева / Перейти в фотобанк

«Расскажу лишь, что у меня были контакты с возможными агентами израильской разведки «Моссад». Это были сотрудники посольств нескольких арабских стран; их стиль работы и методы вербовки агентов совпадали с применяемыми этой израильской спецслужбой», — сказал собеседник издания.

Эксперт также поделился тем, что дипломаты третьих стран на Кубе работали на британскую разведку.

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