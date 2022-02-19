Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на Мюнхенской конференции по безопасности 19 февраля заявил о готовности Украины к любому развитию событий

Журналист спросил главу МИД Украины о возможном «вторжении» России на территорию Украины.

«Мы готовимся к любому возможному сценарию», — заявил Кулеба.

Глава МИД Украины обсудил ситуацию в Донбассе с главами внешнеполитических ведомств стран Группы семи (G7) на полях Мюнхенской конференции по безопасности. Представители Большой семерки заявили о поддержке Украины. Лавров сравнил Кулебу с Геббельсом из-за позиции по Донбассу © Дмитрий Кулеба/Фейсбук

Затем Кулеба намерен принять участие в мероприятиях ЕС и ООН и переговорах с США, чтобы скоординировать усилия Украины и партнеров с целью «сдерживания РФ от дальнейшей агрессии». В Вашингтоне у главы МИД Украины назначена встреча с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Ранее официальные лица Украины подчеркивали, что не видят признаков якобы готовящегося, по утверждениям Запада, вторжения РФ на Украину. Отмечалось, что концентрация российских войск, участвующих в учениях на границе Украины, недостаточна для вторжения.

Запад обвиняет Москву в подготовке «вторжения» на Украину и усиливает свое присутствие в Восточной Европе. В России отвергают все претензии, подчеркивая, что перемещают войска в пределах своих территорий, а также напоминают, что не участвуют во внутриукраинском конфликте и не нарушают никаких договоренностей, в отличие от Киева, который не соблюдает Минские соглашения.