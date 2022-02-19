Владимир Путин руководит учениями из ситуационного центра, где наблюдает за их ходом с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
В учениях приняли участие Воздушно-космические силы (ВКС), Ракетные войска стратегического назначений, Северный и Черноморский флот РФ.
В ходе учений военные произвели запуски гиперзвуковых аэробаллистических ракет "Кинжал", а также стрельбы из оперативно-тактического комплекса "Искандер" и вылеты стратегических бомбардировщиков Ту-95МС.
Корабли и подлодки Северного и Черноморского флотов выполнили пуски крылатых ракет "Калибр" и гиперзвуковой ракеты "Циркон".
С космодрома Плесецк запустили межконтинентальную баллистическую ракету "Ярс" на полигон Кура на Камчатке.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что учения «абсолютно прозрачны, абсолютно понятны для специалистов из других стран, поэтому не должны вызывать ни у кого обеспокоенности».