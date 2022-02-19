Президент России Владимир Путин дал старт учениям сил стратегического сдерживания с пусками баллистических ракет, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков

Владимир Путин руководит учениями из ситуационного центра, где наблюдает за их ходом с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

В учениях приняли участие Воздушно-космические силы (ВКС), Ракетные войска стратегического назначений, Северный и Черноморский флот РФ.

В ходе учений военные произвели запуски гиперзвуковых аэробаллистических ракет "Кинжал", а также стрельбы из оперативно-тактического комплекса "Искандер" и вылеты стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. С космодрома Плесецк запущена баллистическая ракета «Ярс» - видео © РИА Новости

Корабли и подлодки Северного и Черноморского флотов выполнили пуски крылатых ракет "Калибр" и гиперзвуковой ракеты "Циркон".

С космодрома Плесецк запустили межконтинентальную баллистическую ракету "Ярс" на полигон Кура на Камчатке.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что учения «абсолютно прозрачны, абсолютно понятны для специалистов из других стран, поэтому не должны вызывать ни у кого обеспокоенности».