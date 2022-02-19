Президент Украины Владимир Зеленский заявил в Twitter, что на конференции в Мюнхене обсудил с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном безопасность Украины на фоне «агрессии РФ»

«Говорили о безопасности на фоне агрессивных действий РФ. Согласовали дальнейшие общие шаги. Остаемся едиными в стремлении к деэскалации дипломатическим путем. Благодарен Великобритании за поддержку Украины и сотрудничество ради безопасности и мира», — написал Зеленский.

В Британии назначили час «вторжения РФ на Украину» © Facebook, Операція об'єднаних сил Борис Джонсон на конференции заявил, что санкций, которые готовит Великобритания с союзниками, интенсификации обороны НАТО и «усилий украинских друзей» может оказаться недостаточно, чтобы «сдержать агрессию России». Он призвал Кремль к «деэскалации, отводу войск и возобновлению диалога».

Джонсон признал, что у России «столько же прав жить в мире и безопасности, сколько и у других стран». Однако он заявил, что «нельзя позволить России изменить европейскую архитектуру безопасности».

Британский премьер также обвинил российский Газпром в «манипуляциях при поставках газа в Европу».

Запад обвиняет Россию в эскалации на Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров предположил, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж Минских соглашений по Донбассу.