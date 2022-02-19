Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с главой МИД Франции Жан-Ивом Ле Дрианом указал, что Украина не собирается выполнять Минские соглашения, при этом Париж и Берлин закрывают на это глаза. Об этом сообщается на сайте МИД РФ

Сергей Лавров отметил, что прогресса в урегулировании конфликта на востоке Украины не удается достигнуть «из-за упорного нежелания киевских властей выполнить в полном объеме требования Минских договоренностей, включая прямой диалог с представителями Донецка и Луганска, закрепление в конституции особого статуса Донбасса в составе Украины». Путин: правительство Украины саботирует Минские соглашения © РИА Новости, Михаил Климентьев / Перейти в фотобанк

«Было подчеркнуто, что Киев при попустительстве Парижа и Берлина, являющихся участниками "нормандского формата", демонстративно отказывается от выполнения взятых на себя обязательств в рамках минского "Комплекса мер"», — сообщили на сайте МИД.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не намерена вести переговоры с представителями республик Донбасса.

В четверг, 17 февраля, в Донбассе началось военное обострение. ДНР и ЛНР сообщили о массированных обстрелах со стороны ВСУ, объявили эвакуацию мирного населения и мобилизацию военнообязанных.

Конфликт в Донбассе длится с 2014 года, когда Киев начал военную операцию против ДНР и ЛНР, объявивших о независимости. По информации ООН, жертвами конфликта стали более 13 тысяч человек, еще около 44 тысяч пострадали. Переговоры по урегулированию конфликта ведутся в нормандском формате и Трехсторонней контактной группе.

Киев уклоняется от выполнения Минских соглашений по Донбассу. При этом страны НАТО продолжают поставки Украине летального оружия. Москва не раз призывала прекратить накачивать Украину оружием и техникой.